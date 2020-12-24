Уряд дозволив кафе і ресторанам працювати у новорічну ніч до ранку

Кабмін дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати до 7:00, а не до 1:00, як було раніше.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на постанову уряду №1301 від 23 грудня, яка вносить зміни до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня.

Водночас в інший час дії карантину, який продовжили до кінця лютого 2021-го, роботу закладів громадського харчування заборонили з 23:00 до 7:00 наступного дня.

У період посиленого карантину з 8 по 24 січня включно ресторани і кафе зможуть працювати тільки на виніс по адресній доставці.

Нагадаємо:

З 8 до 25 січня в Україні діятиме жорсткий локдаун, водночас транспорт буде працювати. Обмежать роботу закладів громадського харчування, спортивних залів.

Загальний карантин діятиме до 28 лютого.

9 грудня Кабмін дозволив ресторанам і кафе у новорічну ніч працювати до 01.00 години 1 січня 2021 року.