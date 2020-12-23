Новини 23 грудня: кредит від Deutsche Bank, держборг, велика приватизація

Про кредит від Deutsche Bank. Україна до кінця 2020 року здійснить зовнішні запозичення шляхом залучення короткострокового кредиту від Deutsche Bank на суму до 350 млн доларів.

Про держборг. За 11 місяців 2020 року на погашення держборгу Україна вже витратила 357,4 млрд грн - кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу.

Про велику приватизацію. На засіданні Кабміну 23 грудня уряд підтримав проєкт закону про повернення аукціонів на продаж об’єктів великої приватизації, що були призупинені через пандемію.

Про державну авіакомпанію. Наступного року може почати працювати державна авіакомпанія - у Мінінфраструктури працюють над цим проєктом.

Про економічний розвиток Донбасу. На засіданні 23 грудня Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, що згодом ляже в основу відповідної стратегії - на відновлення регіону потрібно щонайменше 20 мільярдів доларів.

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Податки для ФОПів, мікрокредити, зарплати і пенсії: що змінюється з 1 січня 2021 року

Ріст "мінімалки" на 20%, п'ять етапів підвищення пенсій та касові апарати для певних категорій ФОПів – що чекає на українців з першого дня нового року.