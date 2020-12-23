Уряд схвалив Концепцію економічного розвитку підконтрольного Донбасу

На засіданні 23 грудня Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, що згодом ляже в основу відповідної стратегії - на відновлення регіону потрібно щонайменше 20 мільярдів доларів.

У концепції йдеться лише про підконтрольну Україні територію Донецької та Луганської областей, зазначив Олексій Резніков, віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Він підкреслив, що економічні втрати від російської збройної агресії були чисельні, а за оцінками експертів витрати на відновлення перевищують 20 мільярдів доларів.

З огляду на "астрономічні" цифри, зазначає Резніков, "вирішити ці задачі за рахунок коштів державного бюджету, донорів або чергових кредитів неможливо. Тому єдиний вихід - на це спроможні лише інвестори".

Так, підхід концепції базується на стимулюванні інвестицій, а саме "визначенні територій та кластерів пріоритетного розвитку, запровадженні податкових стимулів у виглядів спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний розвиток".

Резніков також визначив поширення стандартів міжнародних комерційних арбітражів, страхування військово-політичних ризиків, розвиток інфраструктури тощо.

"Створення робочих місць і розвиток спроможної громади - наші пріоритети, і йдеться про десятки тисяч нових робочих місць", - додав він.

Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський підкреслив важливість оцінки екологічного аспекту ініціатив. Резніков у відповідь запевнив, що такий аудит обов’язково буде проведено.

У розділі фінансування концепції джерелами вказані кошти державного та відповідних місцевих бюджетів, кошти міжнародних партнерів, банківського сектору та залученого капіталу.

Також - коштів, що будуть стягнуті з Росії, "на яку покладається відповідальність за матеріальну та нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Стратегія економічного розвитку підконтрольного Донбасу буде внесена на розгляд Верховної Ради навесні.

Економічна правда