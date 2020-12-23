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Уряд пропонує повернути аукціони для великої приватизації

Середа, 23 грудня 2020, 14:52
 

На засіданні Кабміну 23 грудня уряд підтримав проєкт закону про повернення аукціонів на продаж об’єктів великої приватизації, що були призупинені через пандемію.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначається, що "бюджет України потребує ресурсів для боротьби з пандемією, утримання економічної стабільності України та найшвидшого відновлення ділової активності після обмежувальних заходів".

Так, з метою наповнення держбюджету, "доцільно зняти законодавчі обмеження на вжиття будь-яких заходів з приватизації об'єктів великої приватизації, у тому числі проведення аукціонів".

Також зазначається, що, у разі виникнення потреби, Кабмін має можливість обмежити проведення аукціонів.

Нагадаємо:

У березні повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Економічна правда

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аукціон приватизація

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