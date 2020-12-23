Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу – Рахункова палата

За 11 місяців 2020 року на погашення держборгу Україна вже витратила 357,4 млрд грн - кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання бюджету-2020.

"Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу у 2020 році сплатив по 3 тис грн", - сказав Пацкан.

Він уточнив, що назвав цифри станом на початок грудня, а повний аналіз бюджету-2020 буде наступного року, оскільки найбільші платежі йдуть в грудні.

"Найбільша наша проблема - це запозичення. Це третина держбюджету", - підкреслив Пацкан.

Голова Рахункової палати зауважив, що в держбюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня, вже витрачено 357,4 млрд грн, і ця сума до кінця року зросте.

"Із позитиву - загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану - на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану.

Недовиконання плану - це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн", - додав він.

Він підкреслив, що останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною податковою службою. А найбільше невиконання - в Державній митній службі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що за січень-листопад 2020 року держбюджет виконано із дефіцитом 117,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд грн при розписі загального фонду цього періоду у сумі 236,9 млрд гривень.

Кабмін завершує бюджетний рік із оптимізмом та забезпечить фінансування усіх виплат з держбюджету для людей, а бюджет-2021 є реалістичним і збалансованим, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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Економічна правда