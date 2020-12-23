Всі розділи
Укр / Рус

Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу – Рахункова палата

Середа, 23 грудня 2020, 16:05
 

За 11 місяців 2020 року на погашення держборгу Україна вже витратила 357,4 млрд грн - кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання бюджету-2020.

"Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу у 2020 році сплатив по 3 тис грн", - сказав Пацкан.

Він уточнив, що назвав цифри станом на початок грудня, а повний аналіз бюджету-2020 буде наступного року, оскільки найбільші платежі йдуть в грудні.

"Найбільша наша проблема - це запозичення. Це третина держбюджету", - підкреслив Пацкан.

Голова Рахункової палати зауважив, що в держбюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня, вже витрачено 357,4 млрд грн, і ця сума до кінця року зросте.

"Із позитиву - загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану - на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану.

Недовиконання плану - це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн", - додав він.

Він підкреслив, що останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною податковою службою. А найбільше невиконання - в Державній митній службі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що за січень-листопад 2020 року держбюджет виконано із дефіцитом 117,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд грн при розписі загального фонду цього періоду у сумі 236,9 млрд гривень.

Кабмін завершує бюджетний рік із оптимізмом та забезпечить фінансування усіх виплат з держбюджету для людей, а бюджет-2021 є реалістичним і збалансованим, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Читайте також: На широку ногу. Хто оплатить сотні мільярдів дефіциту бюджету

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Рахункова палата бюджет держборг

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Коли безвісти зникають заводи Міноборони 4 листопада 2020, 13:11
Держбюджет недоотримав 38 мільярдів доходів — Рахункова палата 18 серпня 2020, 19:30
Рахункова палата знайшла в держбюджеті 5 мільярдів на боротьбу з коронавірусом 20 березня 2020, 10:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!