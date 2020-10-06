Петрашко про можливе звільнення: Я в принципі не тримаюсь за посаду
Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що не тримається за посаду, а розмови про можливе звільнення назвав "чутками і загальними розмовами".
Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.
Так, на питання, скільки часу, на його думку, він ще пробуде міністром, Петрашко відповів:
"Скільки Бог дасть. Немає ніяких речей, які є вічні. Ми прийшли сюди, щоб зробити якусь роботу, щоб допомогти країні, і це не жарт. Я людина з бізнесу, до цього на державній службі не працював. Скільки буде потрібно, стільки і будемо працювати".
Водночас за словами співрозмовників ЕП зі "Слуги народу", президент Володимир Зеленський обіцяв на засіданні фракції, що міністр економіки найближчим часом буде замінений.
На це Петрашко відповів, що у нього немає такої інформації.
"Я в принципі не тримаюсь за посаду. Це (звільнення, – ЕП) більше якісь чутки і загальні розмови. Ви ж самі знаєте: озвучувались якісь загальні речі, які потім роздувалися пресою", - додав він.
Читайте детальніше в інтерв'ю: Міністр економіки Ігор Петрашко: Більшість банків, які були проблемними у 2014 році, такими і лишилися
Нагадаємо:
Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має питання до роботи Міністерства фінансів та Міністерства економіки.
30 серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду.
Економічна правда
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