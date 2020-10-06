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Петрашко про можливе звільнення: Я в принципі не тримаюсь за посаду

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:07
 

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що не тримається за посаду, а розмови про можливе звільнення назвав "чутками і загальними розмовами".

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

Так, на питання, скільки часу, на його думку, він ще пробуде міністром, Петрашко відповів:

"Скільки Бог дасть. Немає ніяких речей, які є вічні. Ми прийшли сюди, щоб зробити якусь роботу, щоб допомогти країні, і це не жарт. Я людина з бізнесу, до цього на державній службі не працював. Скільки буде потрібно, стільки і будемо працювати".

Водночас за словами співрозмовників ЕП зі "Слуги народу", президент Володимир Зеленський обіцяв на засіданні фракції, що міністр економіки найближчим часом буде замінений.

На це Петрашко відповів, що у нього немає такої інформації.

"Я в принципі не тримаюсь за посаду. Це (звільнення, – ЕП) більше якісь чутки і загальні розмови. Ви ж самі знаєте: озвучувались якісь загальні речі, які потім роздувалися пресою", - додав він.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Міністр економіки Ігор Петрашко: Більшість банків, які були проблемними у 2014 році, такими і лишилися

Нагадаємо:

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має питання до роботи Міністерства фінансів та Міністерства економіки.

30 серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду.

Економічна правда

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