У Раді збираються звільнити міністра економіки Петрашка

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Ініціаторами законопроєкту виступили 16 народних депутатів від партій "Батьківщина", "Слуга народу" і "Опозиційна платформа – За життя".

У статусі документа зазначено, що він переданий на розгляд комітету парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, схвалення проєкту постанови обґрунтовується незадовільною діяльністю міністра.

На думку народних депутатів, за час перебування Петрашка на чолі міністерства основні показники економіки істотно погіршилися, нові робочі місця створювалися катастрофічно низькими темпами, а рівень безробіття виріс.

Нагадуємо:

Фракція "Слуга народу" має питання до роботи Міністерства фінансів та Міністерства економіки.

Голова фракції Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду. Петрашко заявив, що не тримається за посаду, а розмови про можливе звільнення назвав "чутками і загальними розмовами".

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Економічна правда