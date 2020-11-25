У Криклія заперечили інформацію про можливе звільнення: "Міністр працює"

У Мінінфраструктури заперечили інформацію про ймовірне звільнення міністра Владислава Криклія, заявивши, що "не коментують чутки".

Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявила речниця Мінінфраструткури Оксана Герасимова.

"Це чутки, ми не коментуємо чутки. Дуже прикро, що це дає "Українська правда" з посиланням на чутки. І зазначає чомусь про одного міністра, не говорячи про інших. Міністр працює, треба багато працювати - самі бачите, яка ситуація в країні", - зазначила Герасимова.

Нагадаємо:

Раніше УП з посиланням на джерело у Кабміні повідомила, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пропонує призначати чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, яку нині обіймає Владислав Криклій.

"Зараз зняти весь уряд не вдасться, але є кілька міністрів, яких будуть міняти окремо. Наприклад, главу Мінінфраструктури Криклія. На його місце Тимошенко пропонує поставити свого друга главу Укравтодору Кубракова", – заявив УП один із поінформованих членів уряду.

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