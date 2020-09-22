Ярославський інвестує в аеропорт Дніпра близько 100 мільйонів доларів

Інвестиції держави в будівництво нового аеропорту в Дніпрі становитимуть 5,7 млрд грн, а група DCH Олександра Ярославського інвестує близько 100 млн доларів.

Про це ЕП повідомив голова Дніпровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко.

Він нагадав, що держава взяла на себе зобов'язання побудувати злітну смугу довжиною 3,2 км, а приватний інвестор – група DCH Ярославського – будує термінал і притермінальну зону.

Роботи почалися 15 вересня 2020 року. За попередніми розрахунками, будівництво смуги закінчитися в першій половині 2023 року, а термінали та притермінальна зона буде закінчена до кінця 2022 року.

Нагадуємо:

У жовтні 2019-го року президент інвестиційної групи DCH Олександр Ярославський підтвердив наміри інвестувати кошти в реконструкцію міжнародного аеропорта "Дніпро" на умовах приватно-державного партнерства.

На початку 2020-го року у коментарі НВ Ярославський заявляв, що готовий інвествувати 70-80 мільйонів доларів у будівництво терміналу аеропорту Дніпра

Економічна правда