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Криклій може втратити крісло міністра інфраструктури – джерело

Середа, 25 листопада 2020, 09:00
 

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пропонує призначати чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, яку нині обіймає Владислав Криклій. 

Джерело: Стаття УП "Президент (без) регіонів. Як Зеленський хоче втримати вплив на країну"

Деталі: Відповідну інформацію розповів один із співрозмовників УП із Кабміну. 

Замінити Криклія Тимошенко хоче своїм другом, главою Укравтодору Олександром Кубраковим. 

"Зараз зняти весь уряд не вдасться, але є кілька міністрів, яких будуть міняти окремо. Наприклад, главу Мінінфраструктури Криклія. На його місце Тимошенко пропонує поставити свого друга главу Укравтодору Кубракова", – заявив УП один із поінформованих членів уряду.

Таким чином, Тимошенко намагається брати участь у переформатуванні Кабміну, хоча його напрямком відповідальності в Офісі наразі є регіональна політика.

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Українська правда

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Мінінфраструктури Криклій

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