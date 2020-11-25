Криклій може втратити крісло міністра інфраструктури – джерело

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пропонує призначати чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, яку нині обіймає Владислав Криклій.

Джерело: Стаття УП "Президент (без) регіонів. Як Зеленський хоче втримати вплив на країну"

Деталі: Відповідну інформацію розповів один із співрозмовників УП із Кабміну.

Замінити Криклія Тимошенко хоче своїм другом, главою Укравтодору Олександром Кубраковим.

"Зараз зняти весь уряд не вдасться, але є кілька міністрів, яких будуть міняти окремо. Наприклад, главу Мінінфраструктури Криклія. На його місце Тимошенко пропонує поставити свого друга главу Укравтодору Кубракова", – заявив УП один із поінформованих членів уряду.

Таким чином, Тимошенко намагається брати участь у переформатуванні Кабміну, хоча його напрямком відповідальності в Офісі наразі є регіональна політика.

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