Новини 18 грудня: справу "Роттердам+" закрили, місія МВФ розпочнеться до кінця року

Про "Роттердам+": Антимонопольний комітет закрив справу за ознаками порушення НКРЕКП законодавства про захист економічної конкуренції щодо розрахунку у 2016-2017 роках ринкової ціни електроенергії (справа "Роттердам+" - ред.) через недоведеність порушення.

Про МВФ: Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by розпочнеться до новорічних свят - 21-23 грудня

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.

Про компенсації: "НАЕК "Енергоатом" розпочинає процес проти Росії щодо компенсації за активи, втрачені в Криму, - компанія уклала договір про надання послуг з міжнародною юридичною фірмою Shearman&Sterling.

Про Zoom: Сервіс для організації відеоконференцій Zoom оголосив, що знімає на час новорічних свят 40-хвилинне обмеження для безкоштовної відеоконференції.

Про результати "Чорної п’ятниці": Грошові обсяги продажів під час періоду знижок до "Чорної п’ятниці" та "Кіберпонеділка" зросли на 28% у порівнянні з акційним періодом 2019 року.

Про єврооблігації: Україна провела розрахунки за дорозміщенням єврооблігацій-2033 на суму 600 мільйонів доларів з відсотковою ставкою 7,253%, загальна непогашена сума облігацій становить 2,6 мільярда доларів

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