Новини 16 грудня: пенсії зростуть, скандал з Буславець, автомобілі реєструватимуть по-новому

Про зростання пенсій. Завдяки підвищенню мінімальної зарплати із 5 до 6 тисяч гривень пенсії з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн - до 2400 грн, підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків.

Про скандал з Буславець. НАБУ у рамках справи "Роттердам+" опублікувало фрагмент перехопленої розмови (березень-квітень 2020) топ-менеджера ДТЕК та іноземної особи про жінку-кандидата на посаду глави Міненерго (згодом т.в.о. призначили Ольгу Буславець - ред).

Про реєстрацію автомобілів. Кабмін прийняв проєкт постанови, яка змінює порядок держреєстрації, переєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Про піцерію і податки. Співробітники Державної фіскальної служби у Києві викрили менеджмент мережі піцерій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про Гонтареву й Авакова. НАБУ розслідує справу про можливу причетність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та ексголови НБУ Валерії Гонтаревої до незаконного заволодіння 62 млн євро "Citycommerce Bank", провадження відкрили за рішенням ВАКС.

Про біткоїн. Вартість біткоїна 16 грудня уперше в історії перетнула позначку в 20 тисяч доларів.

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