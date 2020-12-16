Уряд змінив порядок держреєстрації транспортних засобів

Кабмін прийняв проєкт постанови, яка змінює порядок держреєстрації, переєстрації та зняття з обліку транспортних засобів: автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що документ передбачає можливість подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків і реєстраційних номерів через е-кабінет водія або Єдиний державний портал адмінпослуг (якщо не потрібен огляд фахівця МВС).

Також передбачається недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Держреєстрі боржників.

Крім цього, спрощуються процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку.

Економічна правда