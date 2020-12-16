Бюджет-2021: коли і на скільки зростуть пенсії

Завдяки підвищенню мінімальної зарплати із 5 до 6 тисяч гривень пенсії з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн - до 2400 грн, підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків.

Про це йдеться у статті ЕП.

"Незважаючи на дефіцит Пенсійного фонду (в 2021 році запланований на рівні 195 млрд грн), влада не відмовилась від загравання з електоратом. Ще за місяць до жовтневих місцевих виборів було анонсовано поетапне зростання пенсій протягом усього наступного року.

Перше – вже з 1 січня. Завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати з 5 тис. грн до 6 тис. грн пенсії зростуть на 300 грн – до 2400 грн, з грудня – до 2600 грн. Підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. А у квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати і стажу.

Починаючи з липня, держава доплачуватиме по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років. Крім цього, такі громадяни отримуватимуть не менше 2500 грн, навіть якщо стаж становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Громадяни старше 80 років отримуватимуть додатково до 500 грн. А мінімальна пенсія для них становитиме 2600 грн.

При цьому, мінімальна пенсія, яку отримуватимуть українці з грудня 2021 року, зросте на 80 грн і становитиме 1934 грн.

Читайте детальніше у статті: Ухвалили. Що отримають українці від бюджету 2021 року

Економічна правда