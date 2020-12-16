Збиток в 75 мільйонів: ДФС викрила мережу піцерій в ухиленні від сплати податків

Співробітники Державної фіскальної служби у Києві викрили менеджмент мережі піцерій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прес-служба ДФС у Facebook.

При цьому, у ДФС не називають мережу піцерій.

Зазначається, що під час обшуків офісних та складських приміщень виявили та вилучили цифрові носії, чорнові записи, фінансово-господарські документи та готівкові кошти.

"Попередньо встановлено, що організована злочинна група здійснювала свою діяльність задля ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час надання послуг мобільного харчування під відомим міжнародним брендом.

Фактично, службові особи одного з ТОВ, діючи у складі організованої групи, протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей через стаціонарні магазини та інтернет-магазин та приховували реальні обсяги отриманого доходу використовуючи підконтрольних ФОПів, дохід яких фактично повинен був декларуватися ТОВ", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що це призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму понад 75 млн грн.

Економічна правда