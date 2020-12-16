Вартість Bitcoin уперше в історії перетнула позначку в 20 тисяч доларів

Вартість біткоїна у середу, 16 грудня, уперше в історії перетнула позначку в 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що криптовалюта подорожчала на 4,5%, досягнувши 20 440 доларів. Загалом з початку року біткоїн подорожчав на 170% на тлі більшого попиту інвесторів.

"Деяких інвесторів, таких як хедж-фонди та сімейні офіси, раніше стримував непрозорий характер криптовалютного ринку. Посилення нагляду за американською криптоіндустрією допомогло вирішити низку з цих проблем", - пише агентство.

За даними CoinDesk, станом на 16:16 за Києвом біткоїн досяг позначки в 20 696,60 доларів. Станом на 16:44 - 20 477 доларів.

Нагадаємо:

Після різкого падіння минулого тижня вартість біткоїна у понеділок, 30 листопада, піднялась до найвищого рівня в історії - 19 808 доларів.

Курс біткоїна у вівторок, 24 листопада, на торгах уперше з 2017 року досяг позначки в 19 тисяч доларів, лише у листопаді біткоїн подорожчав на майже 40%, а загалом з початку року - на 160%.

Раніше вартість найпопулярнішої криптовалюти - Bitcoin - досягнула свого максимуму у 2020 році, перетнувши позначку у 18 тисяч доларів.

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Економічна правда