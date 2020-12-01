Новини 1 грудня: відтермінування касових апаратів, УЗ, незалежність Нацбанку
Про відтермінування касових апаратів. Верховна Рада проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.
Про УЗ. ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і наголосив на тому, що в Україні досі не ухвалено низку ключових законопроєктів у сфері транспорту.
Про незалежність Нацбанку. В ЄС заявили, що зберігають побоювання з приводу незалежності НБУ попри спадкоємність політики регулятора.
Про зобов’язання Держказначейства. За останній тиждень неоплачені фінансові зобов’язання казначейства зросли на понад 5 мільярдів та становлять майже 15 мільярдів, заявив ексзаступник міністра економіки Павло Кухта.
Про прожитковий мінімум і пенсію. З 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум та розмір мінімальної пенсії.
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Фокус з кругляком: чому не припиняються незаконні вирубки лісу
Кожна влада бореться із знищенням українських лісів і кожна – безрезультатно. Наскільки зросли незаконні вирубки при новій владі, чи покарані винні, та чи зупиняють чорних лісорубів штрафи?
Просто про фінмоніторинг: що змінюється через місяць і до чого готуватись бізнесу
У небанківських установ залишився місяць, аби впровадити систему проведення первинного фінансового моніторингу. Хто не встигне – отримає штраф 204 тис грн. Як уникнути проблем з Держфінмоніторингом?
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