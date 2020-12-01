В ЄС зберігають побоювання щодо незалежності Нацбанку

В ЄС заявили, що зберігають побоювання з приводу незалежності НБУ попри спадкоємність політики регулятора.

Про це йдеться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який був опублікований 1 грудня.

"Прийняття банківського закону у травні 2020 року допомогло захистити фінансову стабільність України, але відставки голови НБУ (Смолія - ред.) у липні підняла занепокоєння щодо незалежності центробанку та довгострокової монетарної і фінансової стабільності, що є важливим фактором для міжнародних партнерів України

Голова НБУ (Смолій - ред.) подав заяву про відставку 1 липня 2020 року, посилаючись на "систематичний політичний тиск", що заважає йому виконувати свої обов'язки... Хоча НБУ продемонстрував високу ступінь спадкоємності політики, стурбованість з приводу незалежності установи залишається", - наголошується у звіті.

У ЄС додали, що після зміни голови НБУ троє з п'яти членів правління Нацбанку були замінені внаслідок їх заяв про відставку (Сергій Холод і Роман Борисенко) або непродовження мандатів (Олег Чурій), а ті, двоє, що залишилися (перший заступник голови Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб) піддаються тиску, в тому числі у вигляді доган за публічні виступи і скорочення повноважень.

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Економічна правда