В Україні зросли прожитковий мінімум та мінімальна пенсія

З 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум та розмір мінімальної пенсії.

Відповідні норми містяться в статті 7 закону про державний бюджет на 2020 рік.

Прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, з 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 57 грн до 1769 гривень. Це друге підвищення за цей рік: з 1 липня її підвищили на 74 гривні. Загалом в 2020 році мінімальна пенсія зросла на 8%.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде наступним:

для дітей до 6 років – 1921 гривня;

для дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень;

для працездатних осіб – 2270 гривень;

для осіб, які втратили працездатність - 1769 гривень.

Нагадуємо:

Згідно з проєктом держбюджету на 2021 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн.

При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

Економічна правда