Всі розділи
Укр / Рус

В Україні зросли прожитковий мінімум та мінімальна пенсія

Вівторок, 1 грудня 2020, 10:20
 

З 1 грудня в Україні зріс прожитковий мінімум та розмір мінімальної пенсії.

Відповідні норми містяться в статті 7 закону про державний бюджет на 2020 рік.

Прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, з 1 грудня мінімальна пенсія зросте на 57 грн до 1769 гривень. Це друге підвищення за цей рік: з 1 липня її підвищили на 74 гривні. Загалом в 2020 році мінімальна пенсія зросла на 8%.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде наступним:

для дітей до 6 років – 1921 гривня;

для дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень;

для працездатних осіб – 2270 гривень;

для осіб, які втратили працездатність - 1769 гривень.

Нагадуємо:

Згідно з проєктом держбюджету на 2021 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн.

При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

пенсія прожитковий мінімум держбюджет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Восени понад 1,6 мільйона українців отримали підвищення пенсій 10 листопада 2020, 09:55
Уряд запустив послугу автоматичного призначення пенсії 2 липня 2020, 18:20
У Мінсоці розповіли, хто з українців отримає 1000 гривень 14 квітня 2020, 20:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!