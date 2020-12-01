В ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"

ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і наголосив на тому, що в Україні досі не ухвалено низку ключових законопроєктів у сфері транспорту.

Про це йдеться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який був опублікований 1 грудня.

"Фінансовий стан нереформованої компанії "Укрзалізниця" залишається критичним", - наголошується у звіті.

В ЄС також підкреслюють на тому, що у сфері транспорту досі не були ухвалені ключові законопроєкти щодо відкриття ринків, зокрема про залізничний і внутрішній водний транспорт, небезпечні вантажі та мультимодальні перевезення.

Також зазначається, що все ще не затверджені план дій щодо реалізації Національної транспортної стратегії та комплексний план дій із реформування інфраструктурних проєктів, важливий для забезпечення підстави для впровадження стандартів ЄС у сфері управління інфраструктурою.

Нагадаємо:

У січні-червні 2020 року УЗ отримала 8,792 млрд грн чистого збитку, а за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток склав 1,065 млрд грн.

При цьому чистий дохід УЗ від реалізації продукції (товарів і послуг) за січень-червень 2020 року склав 35,623 млрд грн (-19,42% порівняно з аналогічним періодом 2019 року).

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" очікує отримати збиток у розмірі 12-14 млрд грн.

Економічна правда