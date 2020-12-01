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Неоплачені зобов’язання Держказначейства становлять 15 мільярдів - експерт

Вівторок, 1 грудня 2020, 11:29
 

За останній тиждень неоплачені фінансові зобов’язання казначейства зросли на понад 5 мільярдів та становлять майже 15 мільярдів.

Про це повідомляє ексзаступник Міністра економіки Павло Кухта.

"Станом на сьогодні, наявні неоплачені фінансові зобов'язання Казначейства становлять майже 15 млрд. З них 6,5 млрд - по захищених статтях видатків, 8,5 млрд - по незахищених статтях", - пише Кухта.

Минулого тижня неоплачених зобов’язань було на 9,4 мільярда, до того - 7 мільярдів.

Він також зазначає, що "наприкінці 2019 року, коли теж були проблеми з бюджетом, тижневий показник неоплачених зобов’язань не перевищував 5,2 мільярда", цьогоріч лише двічі показник наближався до 6 мільярдів.

За словами експерта всередині органів влади також є скарги щодо несплати по рахунках, зокрема відрядженнях та лікарняних.

Пом’якшення ситуації Кухта бачить у залученні коштів: "Зрозуміло, що єдиний нормальний вихід - швидко виконати умови МВФ та залучити кошти у вигляді запозичень. Це, принаймні, знизило б масштаб бюджетної кризи та дозволило б без проблем профінансувати програму підтримки економіки під час локдауну, який вже почали анонсувати".

Читайте також: Бюджетна криза наздогнала Україну: коштів на незахищені видатки уже немає

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що за січень-жовтень захищені видатки профінансували на 94%, незахищені - лише на 60%. Та говорити про повне припинення останніх підстав немає.

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