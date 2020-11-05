Новини 5 листопада: бюджет-2021, прогноз падіння ВВП, Конституційний суд і земля

Про бюджет-2021. Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт держбюджету на 2021 рік.

Про прогноз падіння ВВП. У Мінекономіки залишили незмінним прогноз скорочення ВВП на 4,8% за підсумками року (у тому числі на рівні 3% у 4 кварталі), але в умовах тривалого локдауну в Україні та світі падіння за підсумком року очікується на рівні 5,6% (6% у 4 кварталі).

Про Конституційний суд і землю. Конституційний суд оголосив про перерву у розгляді справи щодо офіційного тлумачення положень Конституції щодо землі.

Про аудит Держрезерву. За ініціативи Мінекономіки та за дорученням Кабміну провели аудит Держрезерву, який підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки.

Про Нацкомісію з тарифів і Конституційний суд. До Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності призначення діючого складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Ви хочете дізнатися більше?

"Слуга народу" та ексшоумен Олександр Скічко: Про Юрушева, таємну команду та "поверхневих" іноземців з УЗ

Як депутат потрапив у транспортний комітет, чому він конфліктує з міністром інфраструктури, яку роль у кар'єрі Скічка грає його впливовий тесть, скільки крадуть в "Укрзалізниці" та чи варто витрачати кошти з Covid-фонду на дороги.

Поділля в бокалі: як вирощують виноград на Хмельниччині

Побудувати успішний бізнес у не надто сприятливих умовах – не проблема, якщо займатися улюбленою справою. Особливо якщо ця справа – виноробство на пологих схилах Дністра. Знайомтеся: це Bohdan's Winery.