50 нардепів просять Конституційний Суд скасувати призначення членів Нацкомісії з тарифів

До Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності призначення діючого складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Конституційного суду.

Уповноваженим представником підписантів звернення зазначений народний депутат Олексій Кучеренко ("Батьківщина"). Звернення підписали депутати від "Батьківщини", "Нашого краю", "Слуги народу", "Європейської солідарності" та інших фракцій і груп.

Депутати просять визнати неконституційними і скасувати укази президента 2018-2019 років про призначення членів НКРЕКП: Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка та Олексія Магди.

Також нардепи просять скасувати норми "Прикінцевих та перехідних положень" закону про НКРЕКП в редакції від грудня 2019 року в частині повноважень президента призначати тимчасових членів Комісії та затверджувати графік ротації членів НКРЕКП.

Нагадуємо:

Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у повному складі звернулися із заявою до ДБР щодо тиску нардепів Олексія Кучеренка, Валентина Наливайченка і Михайла Волинця (усі - "Батьківщина").

Члени НКРЕКП у повному складі звернулися із заявою до ДБР про незаконний вплив групи народних депутатів на діяльність регулятора "з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків та добитися прийняття незаконних рішень".

У липні президент Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року.

Економічна правда