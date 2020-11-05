Мінекономіки: Аудит Держрезерву підтвердив розкрадання запасів і мільйонні збитки

За ініціативи Мінекономіки та за дорученням Кабміну провели аудит Держрезерву, який підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що ревізію Держрезерву проводила Держаудитслужба.

"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації - це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію Держрезерву", - йдеться у повідомленні.

"Те, що відбувається в Держрезерві, є неприпустимим. Ще навесні, коли я тільки прийшов в міністерство і почав дізнаватися про кричущі факти діяльності Держрезерву, ми ініціювали перевірку.

Влітку ми публічно заявили, що аудит проводиться і його результати в обов'язковому порядку будуть представлені усім - і журналістам, і правоохоронним органам. Ситуацію з Держрезервом, яку ми бачимо зараз, треба докорінно змінювати", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Зокрема, за результатами перевірок наявності зернових запасів, виявлено такі факти:

Псування зерна і неможливість його подальшого використання навіть для кормів - на суму 35,5 млн гривень. Причина: недбале та неналежне зберігання без дотримання будь-яких регламентів. Наприклад, терміни зберігання зернової продукції складають 2 роки, тоді як маса зерна на держпідприємствах - продукція 2010-2011 років.

Нестача зерна лише на одному з підприємств Держрезерву на суму 27,9 млн гривень.

"Також слід наголосити, що ця вартість зерна зазначена в облікових цінах на момент його закладки. Тобто, на сьогодні сума збитків може складати в декілька разів вищу цифру", - пояснили в Мінекономіки.

Водночас за результатами перевірки зберігання продуктів харчування, виявили, що на підприємствах зберігаються товари продовольчої групи, терміни придатності яких вже давно закінчилися. Таких прострочених товарів, які можуть бути лише утилізовані, нараховується на суму понад 100 млн грн.

"Також на підприємствах є прострочені товари непродовольчої групи на суму 200 млн грн. Щодо фінансово-господарської діяльності підприємств Держрезерву, то сума порушень склала 31,4 млн грн. По апарату Держрезерву - порушення на 1,7 млн грн.

Також ревізіями встановлені порушення законодавства при здійсненні публічних закупівель без укладання договорів. Наразі матеріали, в яких наявні підстави, передано в НАБУ, СБУ та Національної поліції України", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що зі складів Держрезерву вкрали зерна на суму 800 мільйонів гривень, яке передбачалося для форс-мажорних ситуацій в країні.

Економічна правда