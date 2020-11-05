КС оголосив перерву у розгляді справи щодо тлумачення норм про землю

Конституційний суд оголосив про перерву у розгляді справи щодо офіційного тлумачення положень Конституції щодо землі.

Про це повідомляється на сайті КС.

Зазначається, що перерву у розгляді справі оголосили у зв'язку з відсутністю кворуму.

"Водночас звертаємо увагу, що сьогодні розглядалась лише справа про тлумачення окремих положень Конституції України, а не питання земельної реформи.

Розгляд справи щодо конституційності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" Конституційним Судом відкладено", - заявили у суді.

Нагадуємо:

Судді Конституційного суду, які голосували проти резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію в ЗМІ проєктів його рішень.

Публікацією проєкту рішення щодо офіційного тлумачення норм Конституції України про право власності українського народу суддя Конституційного суду Сергій Сас може мати на меті "створення "переговорного ресурсу" для торгів", заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

Велика палата Конституційного суду 2 листопада не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.

Суддя Конституційного суду Сергій Сас звернувся до українців та показав проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції, яке, за його словами, "не дозволить позбавити українців "національного багатства".

У Всеукраїнській Аграрній Раді заявили, що проєкт рішення Конституційного Суду України щодо роз'яснення положень статей 13 та 14 Конституції України веде до знищення українського аграрного сектору та економіки країни.