ВВП за підсумками року: У Мінекономіки прогнозують падіння на 5,6% у разі тривалого локдауну

У Мінекономіки залишили незмінним прогноз скорочення ВВП на 4,8% за підсумками року (у тому числі на рівні 3% у 4 кварталі), але в умовах тривалого локдауну в Україні та світі падіння за підсумком року очікується на рівні 5,6% (6% у 4 кварталі).

Про це йдеться в Огляді економічної активності, опублікованому на сайті міністерства.

"За підсумками року Мінекономіки залишає незмінним прогноз ВВП (скорочення на рівні 4,8%, у т.ч. скорочення ВВП у ІV кварталі - на рівні 3,0%) за умови, що ситуація з рівнем захворюваності до кінця року як в світі, так і в середині країни значно не погіршиться та відповідно не відбудеться посилення превентивних заходів.

Однак, якщо матиме місце тривалий локдаун в Україні та світі, то падіння ВВП у IV кварталі може виявитись значно більшим - на рівні 6,0%, за таких умов падіння ВВП за підсумком року очікується на рівні 5,6%", - підкреслили у Мінекономіки.

Також у Мінекономіки наголосили, що окремим фактором впливу на ВВП до кінця року є спадна динаміка в сільському господарстві, в тому числі в рослинництві, на тлі низького врожаю зернових і олійних культур, а також овочів і фруктів.

У відомстві додали, що у вересні 2020 року тривала адаптація до нових реалій сьогодення та умов функціонування з урахуванням мінливості ситуації з рівнем захворюваності у світі.

"Так, окремі види промислової діяльності (зокрема, виробництво споживчих товарів тривалого використання), будівництво (активне продовження програми "Велике будівництво"), сфера торгівлі, так і активний розвиток роздрібного сегменту ринку продемонстрували покращення своєї динаміки", - додали у міністерстві.

У Мінекономіки також зазначили, що зниження попиту на природний газ у країнах ЄС та на вантажні перевезення, а також дія обмежень і посилення карантинних обмежень у світі продовжують тиснути на транспортну галузь.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.

Економічна правда