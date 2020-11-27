Новини 27 листопада: уряд відтермінує підвищення мінімальної зарплати, Ощадбанк виборов право на бренд "Сбербанк"

Про держбюджет. Уряд вирішив частково скоротити видатки держбюджету-2021 завдяки відтермінуванню підвищення мінімальної заробітної плати до грудня 2021 року.

Про допомогу під час карантину. Соціальні ініціативи, анонсовані президентом Володимиром Зеленським, планується фінансувати з фонду боротьби з COVID-19.

Про зарплати. У жовтні 2020 року реальна заробітна плата в Україні порівняно з жовтнем минулого року зросла на 10,6%, до вересня цього року зарплата зросла на 0,5%.

Про підвищення зарплат прокурорам. Кабмін пропонує у 2021 році додатково підвищити розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури.

Про торговельну марку "Сбербанк". Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу "Сбербанку Росії" та залишив без змін постанову суду попередньої інстанції, згідно з якою Ощадбанк є єдиним законним власником торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України.

Ексклюзив ЕП

Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Глава держави запропонував Верховній Раді свій "антикризовий пакет" для бізнесу та українців, які залишаться без роботи. Які зміни пропонуються, і хто може розраховувати на допомогу?