Справа торговельної марки "СБЕРБАНК": Верховний суд підтвердив перемогу Ощадбанку

Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову суду попередньої інстанції, згідно з якою Ощадбанк є єдиним законним власником торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України.

Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

"Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2020, якою було відмовлено в позові. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розгляд справи тривав понад чотири роки, протягом яких було проведено три експертизи.

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