Реальна зарплата у жовтні у річному вимірі зросла на 10,6% – Держстат

У жовтні 2020 року реальна заробітна плата в Україні порівняно з жовтнем минулого року зросла на 10,6%, до вересня цього року зарплата зросла на 0,5%.

Про це йдеться у даних Держстату.

При цьому середня номінальна зарплата у жовтні становила 12 174 грн (+1,5% порівняно з вереснем цього року і +13,5% порівняно з жовтнем 2019).

У жовтні найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників порівняно з жовтнем минулого року зафіксували у Чернівецькій і Херсонській (на 20,9%), Рівненській і Миколаївській (на 19,7%), Закарпатській (на 19,1%), Івано-Франківській (на 19%), Кіровоградській (на 18,9%), Тернопільській (на 18,4%) областях.

Серед регіонів першість тримає Київ, де штатні працівники отримують у середньому 17 494 грн, найнижчий рівень зарплат - у Чернівецькій області (9 926 грн).

У річному вимірі минулого місяця зарплата у сфері охорони здоров'я і соціального захисту зросла на 54%, у сфері мистецтва, спорту і розваг - на 35,4%, освіті - на 17,7%, інформації та телекомунікацій - на 17,6%, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 15,7%, у будівництві - на 9,8%, у сільському господарстві - на 9,5%.

Нагадуємо:

З першого вересня мінімальна заробітна плата становить 5 000 гривень.

Порівняно з серпнем реальна заробітна плата в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,3%. За рік вона підвищилась на 9,7%.

Економічна правда