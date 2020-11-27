Кабмін пропонує додатково підвищити зарплати в прокуратурі вже з 1 січня

Кабмін пропонує у 2021 році додатково підвищити розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки з посиланням на нові додатки до проєкту бюджету-2021.

"Якщо раніше цей розмір планувався на рівні 1 тис грн з 1 січня 2021 року, тепер уряд пропонує підвищити цей розмір до 1600 гривень.

Як видно з нових додатків до проєкту Закону про держбюджет на 2021 рік, це призведе до збільшення видатків на Генеральну прокуратуру на 2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Економісти зазначають, що це єдине додаткове підвищення соціальних стандартів, яке передбачено у проекті бюджету до 2 читання, яке, до того ж, передбачається вже з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

Раніше повідомлялось, що до другого читання дефіцит бюджету та прогноз по росту ВВП зменшать, а підняття мінімальної зарплати до 6,5 тис грн за місяць перенесуть з середини 2021 року на грудень.

Міністерство фінансів також успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Економічна правда