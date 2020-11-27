Бюджет-2021: що змінилося до другого читання у Раді

Уряд вирішив частково скоротити видатки держбюджету-2021 завдяки відтермінуванню підвищення мінімальної заробітної плати до грудня 2021 року.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки.

Нагадаємо, що Кабмін збільшив доходи бюджету на 21 мільярд гривень, а видатки зменшив на 12,8 мільярда.

Так, найбільше уряд додав до субвенції на соц-економ розвиток - 6 мільярдів гривень.

На 2 млрд грн збільшилися видатки на прокуратуру. Ще додаткові 1,5 мільярда передбачили на створення сучасної клінічної бази для лікування онкохворих у Національному інституті раку. На проектування летовища аеропорту "Дніпропетровськ"також додали 1,4 млрд грн.

Найбільшу економію по видатках у 8,5 млрд грн Уряд планує забезпечити за рахунок виплати пенсій. Одна з причин, яку називають у Центрі, - перенесення строків підвищення мінімальної заробітної плати до 6500 грн на 1 грудня 2021 року, адже частина пенсійних виплат прив’язана саме до "мінімалки".

З тієї ж причини скоротили освітню субвенцію місцевим бюджетам на 2,3 мільярда гривень.

На 4,9 млрд грн планується зменшити видатки на Державний фонд регіонального розвитку, на 2,3 млрд грн.

Уряд також пропонує повернути граничний розмір надання державних гарантій, і встановити цю "стелю" на рівні 88,7 млрд грн - у проєкті до першого читання "стелі" не було, хоча вона вимагається Бюджетним кодексом. За Кодексом, він має бути меншим за 3% планових доходів загального фонду. Наразі запропонована "стеля" сягає 8% запланованих доходів.

Держгарантії розглядаються, зокрема, як спосіб для забезпечення виконання боргових зобов'язань "по зеленим кредитам".

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.