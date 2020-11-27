Кошти на підтримку населення хочуть брати з "ковідного" фонду

Соціальні ініціативи, анонсовані президентом Володимиром Зеленським, планується фінансувати з фонду боротьби з COVID-19.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Фінансування з фонду боротьби з коронавірусною хворобою зазначено у третьому законопроєкті, який вніс до парламенту президент.

Цим документом розширюється перелік програм, на які можна використовувати гроші з коронавірусного фонду, новими карантинними ініціативами глави держави.

Нагадаємо, що коронавірусний фонд в Україні створили у квітні 2020 року під час секвестру бюджету. Його загальний розмір складав 65,9 млрд грн.

На відміну від інших державних видатків, кошти з фонду уряд міг розподіляти на власний розсуд. Це зробили для того, аби не збирати Верховну Раду щоразу, коли треба витрачати гроші на нагальні потреби.

За останніми даними Міністерства фінансів, станом на 25 листопада з фонду вже витратили 62,1% коштів — загалом 40,9 млрд грн. Тобто фактично на фінансування ініціатив президента залишилося ще 25 млрд грн.

Та якщо МОЗ використає усі виділені з фонду кошти після підписання тендерних договорів, то на ініціативи президента та решту недофінансованих видатків залишиться близько 14 млрд грн. Левову частину з них складають видатки на будівництво та ремонт доріг - близько 10 млрд грн, які ще не використав "Укравтодор".

Саме цих 10 млрд грн вистачило б, щоб профінансувати виплати одноразової допомоги у 8 тис. грн. Однак чи означає це, що президент частково відмовився від "Великого будівництва" заради порятунку бізнесу та громадян від кризи?

Раніше ЕП писала, що капітальні видатки, серед яких видатки на будівництво і ремонт доріг, найімовірніше не будуть повністю профінансовані до кінця цього року через бюджетну кризу. Однак нестача грошей на "Велике будівництво" означає, що під загрозою можуть опинитися й нові ініціативи президента, якими ці видатки можуть замінити.

Більше про те, що пропонує президент, читайте у матеріалі ЕП: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Економічна правда