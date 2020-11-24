Новини 24 листопада: ФОПам роздадуть по 8 тисяч, українцям анулюють борги, на новорічні свята хочуть локдаун

Про 8 тисяч ФОПам. До Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис грн.

Про проблеми з бюджетом. Державна казначейська служба зупинила фінансування усіх незахищених видатків - зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і інші).

Про локдаун на свята. Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят, та відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів.

Про анулювання податкових боргів. Президент Володимир Зеленський заявив, що майже 4 млн українців, які мають податковий борг до 3 тис грн, цей борг анулюють.

Про Міністерство енергетики. У найближчі кілька тижнів новим керівником Міненерго може стати нинішній голова ДП "Енергоринок" Юрій Гнатюк, а Юрій Бойко, який тимчасово виконує обов'язки міністра після звільнення Ольги Буславець, може повернутися на посаду заступника міністра.

Про біткоїн. Курс біткоїна вперше з 2017 року досяг позначки в 19 тисяч доларів, лише у листопаді біткоїн подорожчав на майже 40%, а загалом з початку року - на 160%.

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