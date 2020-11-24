Зеленський: Податковий борг 4 мільйонів українців до 3 тисяч анулюють

Президент Володимир Зеленський заявив, що майже 4 млн українців, які мають податковий борг до 3,06 тис грн, цей борг анулюють.

Про це він розповів у своєму блозі.

"Погашення податкового боргу. Майже 4 млн громадян, що мають податковий борг до 3,06 тис грн, цей борг буде анульовано", - сказав президент.

Також, за його словами, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб - підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Тим часом біля Кабінету Міністрів пройшла акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Економічна правда