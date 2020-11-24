Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу: 8 тисяч для ФОПів і податкові канікули

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Про це він сказав у своєму черговому влозі, передає Офіс президента.

За його словами, законопроєкти, зокрема, передбачатиме те, що ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тис грн.

"Для цього потрібно зробити три кроки: 1. зайти в додаток "Дія"; 2. Ввести дані; 3. Номер банківської картки. Далі перевірка даних і максимум через кілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на картку", - пояснив Зеленський.

Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.

Також, за його словами, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

"Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За його словами, це - майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис юридичних осіб.

"Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію на сплату ЄСВ за своїх найманих працівників", - сказав він.

Також, за його словами, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб - підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

Глава держави також зазначив, що відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні.

"Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсації з часткового безробіття", - зазначив він.

Зеленський додав, що малий і середній бізнес уже отримали понад 13 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

"Важливо, що програма "5-7-9" продовжиться та розширить свої можливості в цьому та наступному році", - запевнив Зеленський.

"Ми дуже сподіваємось на підтримку Верховною Радою всіх вищезазначених важливих кроків", - підкреслив він.

Зеленський також закликав українців підтримувати улюблені кафе та ресторани, замовляючи у них доставку їжі.

"Розкажіть у соціальних мережах про місця, де вам завжди смачно й де можна замовити доставку, підтримавши їх таким чином. І сьогодні, і на вихідних", - сказав він у влозі.

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Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Тим часом біля Кабінету Міністрів пройшла акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Економічна правда