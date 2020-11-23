АМКУ вчергове відхилив звернення китайських інвесторів щодо купівлі "Мотор Січ"

Антимонопольний комітет втретє повернув без розгляду заявку китайської Skyrizon та DCH Олександра Ярославського щодо купівлі контрольного пакету акцій ПАТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє Інтерфакс.

Згідно з повідомленням на сайті групи DCH, китайські інвестори та група мають намір знову звернутися до АМКУ за дозволом на концентрацію акцій підприємств.

На думку DCH заявка була повернута "під черговим формальним приводом".

Також інвестори звернулися до Київського госпсуду з вимогою зобов’язати Антимонопольний комітет розглянути їхню заявку.

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Дочірня компанія Beijing Xinwei Technology Group Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського подали оновлену спільну заявку в Антимонопольний комітет на покупку "Мотор Січ".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

4 серпня інвестори спільно подали вже другу заяву в Антимонопольний комітет України про купівлю акцій "Мотор Січ". АМКУ не взяв її до розгляду.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Мін'юсту України повідомлення щодо інвестиційного спору (Notice of Investment Dispute). Йдеться про стягнення 3,5 мільярдів доларів збитків з держави Україна.

Акції "Мотор Січ" знаходяться під арештом з квітня 2018 року.