Профільний комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про відтермінування касових апаратів

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу та в цілому законопроєкт №4313, який передбачає перенесення термінів набрання чинності норм щодо застосування РРО (касових апаратів).

Про це повідомляється на сайті Ради.

Законопроєкт, зокрема, передбачає:

перенесення до 1 січня 2022 року введення положень щодо обов'язкового застосування РРО субэєктами господарювання, які мають застосовувати РРО з 1 січня 2021 року;

перенесення до 1 січня 2022 року введення положень щодо РРО суб'єктами господарювання, які мають застосовувати РРО з 1 квітня 2021 року;

перенесення до 1 січня 2022 запровадження спеціального порядку розгляду скарг покупців та компенсації частини штрафних санкцій "кешбек".

"Під час доопрацювання законопроекту були враховані пропозиції та зауваження народних депутатів, які надійшли до Комітету щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-платниками єдиного податку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, комітет запропонував перенести строки набрання чинності нормами щодо застосування РРО або програмних РРО для платників єдиного податку другої - четвертої груп (ФОПів), окрім тих, які здійснюють "ризикові" види діяльності: з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022 року.

А у випадку добровільного встановлення та початку застосування РРО та/або програмних РРО платниками єдиного податку другої - четвертої груп, які не мають обов'язку їх застосовувати з 1 січня 2021 року, пропонують надати право таким платникам на отримання одноразової грошової допомоги з бюджету.

Нагадаємо:

"За майбутнє" та "Батьківщина" будуть ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо у вівторок Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апратів для ФОПів.

Рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі столиці перекрили мітингувальники, які виступають проти касових апаратів для ФОП.

В організації "Підприємці України/#SaveФОП" повідомили, що вимагають прийняття законопроєктів №2644 і №2645, які пропонують скасувати закони 128-IX і 129-IX, що зобов’язують фізичних осіб підприємців мати касові апарати.

Податковий комітет Верховної Ради планує запропонувати Раді ухвалити консолідований варіант законопроєкту про відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів, який не охоплюватиме ризикові групи.

Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

У Верховній Раді 3 листопада зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації фізосіб-підприємців.

Раніше повідомлялось, що у Раді готують законопроєкт, який передбачає відтермінування застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на 1 рік - до 1 січня 2022 року.

"Сподіваюсь, ніхто не буде проти, якщо завтра (4 листопада - ред.) ми його розглянемо. Сподіваюсь, що він буде підтриманий за основу і в цілому", - додав спікер ВР.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

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Економічна правда