Новини 12 листопада: рекорди Bitcoin, карантин "вихідного дня"

Про Bitcoin: Котирування криптовалюти Bitcoin піднялись вище 16 тисяч доларів - на такому рівні ця криптовалюта не торгувалась із січня 2018 року.

Про електроенергію: Інший рекорд 12 листопада - середньозважена ціна за на ринку електроенергії "на добу наперед" встановилася на найвищому з початку року рівні - 1 777,84 гривні.

Про авіаподорожі: Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 63,1% та становили 7 656,6 тисяч чоловік, у т.ч. у міжнародному сполученні - на 63,9% та становили 6 769 тисяч чоловік.

Про Епіцентр та Степанова: Мережа торгових центрів "Епіцентр" "пожартувала" про "72-годинну п’ятницю" та оголосила, що не буде закриватися у вихідні, попри постанову Кабміну.

Міністр охорони здоров’я відповів: "Хочете покуражитися - поїхали зі мною в реанімацію."

Ввечері у компанії заявили, що під час карантину вихідного дня мережі реалізовуватимуть виключно життєвонеобхідні товари, дозволені відповідною постановою Кабміну.

Про Нафтогаз: За 9 місяців 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 18,7 мільярда гривень збитку, в той час як за аналогічний період минулого року "Нафтогаз" отримав прибуток у розмірі 19,9 мільярда гривень.

Ексклюзив ЕП:

Вийти з крипти з "плюсом". Що заробила ЕП, витративши 17 000 гривень на віртуальну валюту у 2018 році

Чому зростає віртуальна валюта та скільки ЕП заробила на цьому, чи важко вивести прибуток, отриманий від продажу криптовалюти, та з якими складнощами доведеться зіткнутися? Продовження дворічного експерименту ЕП.