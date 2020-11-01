Новини вихідних: китайсько-українська електростанція та спільний авіапростір з ЄС

Про віртуальних знаменитостей. У світі збільшується ринок віртуальних інфлюенсеров, а коронакриза прискорює ці процеси.

Про китайсько-українську електростанцію. Китайська компанія POWERCHINA і українська компанія WindFarm підписали контракт на спільну реалізацію будівництва вітрової електростанції потужністю 800 МВт у Донецької області.

Про зарплату. Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року і склала майже 12 тисяч гривень.

Про спільний авіапростір з ЄС. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що угода про спільний авіаційний простір з Євросоюзом запланована на 2021 рік.

Про "Енергоатом". У Міністерстві енергетики заявили, що вони категорично проти приватизації, повного або часткового приватного володіння НАЕК "Енергоатом" та атомними електростанціями.