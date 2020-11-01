У Міненерго заявили, що вони категорично проти приватизації НАЕК "Енергоатом"
У Міністерстві енергетики заявили, що вони категорично проти приватизації, повного або часткового приватного володіння НАЕК "Енергоатом" та атомними електростанціями.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
"Міністерство наполягає на проведенні корпоратизації "Енергоатома" в умовах збереження за державою 100% акцій компанії", - йдеться у повідомленні.
У Міненерго відзначили, що корпоратизація "Енергоатома" має відбуватися виключно з дотриманням таких принципів:
- повна відповідність кращим міжнародним практикам;
- жорсткі обмеження щодо відчуження майна, яке відноситься до ядерних установок та ядерних матеріалів;
- чітка визначеність у поводженні з ядерними матеріалами;
- абсолютна прозорість на етапі здійснення корпоратизації та в подальшому під час функціонування новоствореного акціонерного товариства.
"Обранню оптимальної моделі корпоратизації "Енергоатома" передувало тривале дослідження консалтингової компанії Deloitte", - йдеться у повідомленні.
Після спільних обговорень було обрано варіант, який в жодному разі не передбачає приватизацію компанії.
У випадку "Енергоатому" процес корпоратизації потребує внесення змін до законодавства і Міністерство розраховує, що всі необхідні зміни будуть підтримані Верховною Радою", - відзначили у міністерстві.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua