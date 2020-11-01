У Міненерго заявили, що вони категорично проти приватизації НАЕК "Енергоатом"

У Міністерстві енергетики заявили, що вони категорично проти приватизації, повного або часткового приватного володіння НАЕК "Енергоатом" та атомними електростанціями.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Міністерство наполягає на проведенні корпоратизації "Енергоатома" в умовах збереження за державою 100% акцій компанії", - йдеться у повідомленні.

У Міненерго відзначили, що корпоратизація "Енергоатома" має відбуватися виключно з дотриманням таких принципів:

- повна відповідність кращим міжнародним практикам;

- жорсткі обмеження щодо відчуження майна, яке відноситься до ядерних установок та ядерних матеріалів;

- чітка визначеність у поводженні з ядерними матеріалами;

- абсолютна прозорість на етапі здійснення корпоратизації та в подальшому під час функціонування новоствореного акціонерного товариства.

"Обранню оптимальної моделі корпоратизації "Енергоатома" передувало тривале дослідження консалтингової компанії Deloitte", - йдеться у повідомленні.

Після спільних обговорень було обрано варіант, який в жодному разі не передбачає приватизацію компанії.

У випадку "Енергоатому" процес корпоратизації потребує внесення змін до законодавства і Міністерство розраховує, що всі необхідні зміни будуть підтримані Верховною Радою", - відзначили у міністерстві.