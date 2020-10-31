Шмигаль: Середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року і склала майже 12 тисяч гривень.

Про це він повідомив на своїй сторінці у facebook.

За його словами, основною причиною зростання зарплат стало підвищення МЗП, а також відновлення ділової активності на ринку зайнятості.

"Збільшення зарплат у вересні сприяло й подальшому зростанню споживання населення", - написав він.

Нагадуємо:

За даними Держстату, порівняно з серпнем реальна заробітна плата в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,3%. За рік вона підвищилась на 9,7%.

З першого вересня мінімальна заробітна плата становить 5 000 гривень.

Кабмін хоче підняти "мінімалку" до 6,5 тисяч у 2021 році. Але голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що відклав би таке підвищення на пів року.