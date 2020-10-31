У світі збільшується ринок віртуальних знаменитостей — ЗМІ

У світі збільшується ринок віртуальних інфлюенсеров, а коронакриза прискорює ці процеси.

Про це пише bloomberg.

Видання пише, що популярність до віртуальних інфлюенсерів прийшла раніше Covid-19. Однак, обмеження пересувань привела до зростання популярності на цьому ринку.

"Віртуальні впливові особи, хоча і фальшиві, мають реальний бізнес-потенціалом", - говорить Крістофер Траверс, засновник virtualhumans.org, веб-сайту, присвяченого даній галузі.

"У довгостроковій перспективі з ними дешевше працювати, ніж з людьми, вони на 100% керовані, можуть з'являтися одночасно в багатьох місцях і, що найбільш важливо, ніколи не старіють і не вмирають".

Відзначається, що цифрові аватари можуть залучити партнерські відносини з великими брендами.

Видання наводить у приклад віртуальну модель Ліл Мікела з 2,8 мільйонами підписниками у соціальних мережах, вона просуває рекламні кампанії Calvin Klein, Prada і інші бренди.

Компанія OnBuy оцінює, що в цьому році вона заробить для своїх творців близько 11,7 мільйона доларів.

Видання також зазначає, що крім цифрових аватарів з людською зовнішністю є і придумані персонажі з не менш значною кількістю підписників.

Такі компанії, як Superplastic, роблять ставку на більш фантастичні створіння, такі як Янки і Гуггімон, у яких 2,3 мільйона підписників в Instagram.

Янки - відомий каскадер, схожий на високого кота, схрещеного з ведмедем, а Гуггімон - на високого кролика з акулячими зубами.

"Оскільки вони живуть як у фізичному, так і в цифровому світі, їх всесвіт дійсно не має меж", - сказав засновник Superplastic Пол Будниц.

"Гуггімон може тусуватися з The Chainsmokers і Ріко Насті, а на наступний день вести свій DeLorean повз вітрину міні-маркету. Це поєднання створює величезний потенціал для залучення уваги і заробляння грошей.

Є нескінченний потенціал для більшої кількості контенту, а творчі можливості обмежені тільки тим, що може робити комп'ютер ", - зазначив він.