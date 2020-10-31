Без "зеленого тарифу": китайська та українська компанія підписали контракт на будівництво вітрової електростанції
Китайська компанія POWERCHINA і українська компанія WindFarm підписали контракт на спільну реалізацію будівництва вітрової електростанції потужністю 800 МВт у Донецької області.
Про це повідомляє прес-служба WindFarm.
"Вартість проекту становить що найменше 1 млрд дол, що робить його найбільшим вітроенергетичним проектом в Україні", - йдеться у повідомленні.
У компанія повідомили, що продаж виробленої електроенергії на ринку електричної енергії буде без "зеленого" тарифу.
"Проект ВІНД ФАРМ 800 МВт у Донецькій області – найбільший наземний вітропарк у Європі", - зазначили у компанії.
POWERCHINA спеціалізується на проектуванні та будівництві енергетичних і транспортних об’єктів. Зокрема, в активі компанії знаходиться будівництво найбільшої в світі електростанції потужністю 22,5 ГВт.
В активі команди компанії WindFarm досвід розробки портфеля вітроенергетичних проектів загальною потужністю 1.3 ГВт, з яких було введено в експлуатацію більше 400 МВт.
Нагадуємо:
Ринок "зеленої" енергетики зростає: у третьому кварталі 2020 року ще майже 2 тисячі домогосподарств встановили сонячні панелі потужністю 53 МВт.
Раніше Зеленський підписав закон, який знижує "зелений" тариф.
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