Кулеба заявив, що угода про спільний авіапростір з ЄС запланована на 2021 рік

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що угода про спільний авіаційний простір з Євросоюзом запланована на 2021 рік.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ.

"Що стосується загального авіаційного простору, то якщо не відбудеться ніяких форс-мажорів, то в наступному році ми його підпишемо.За угодою про асоціацію, то угода буде рухатися тільки вперед", - запевнив міністр.

Також він підкреслив, що МЗС займається лібералізацією візового режиму з Великою Британією, хоча питання безвіза як з ЄС не на порядку денному.