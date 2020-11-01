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Кулеба заявив, що угода про спільний авіапростір з ЄС запланована на 2021 рік

Неділя, 1 листопада 2020, 11:20
 

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що угода про спільний авіаційний простір з Євросоюзом запланована на 2021 рік.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ.

"Що стосується загального авіаційного простору, то якщо не відбудеться ніяких форс-мажорів, то в наступному році ми його підпишемо.За угодою про асоціацію, то угода буде рухатися тільки вперед", - запевнив міністр.

Також він підкреслив, що МЗС займається лібералізацією візового режиму з Великою Британією, хоча питання безвіза як з ЄС не на порядку денному.

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ЄС авіа

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