Новини 8 жовтня: СБУ зайнялась аудитом "Нафтогазу", МВФ про НБУ, сальдо торгівлі

Про Нафтогаз. Державна аудиторська служба надіслала матеріали ревізії НАК "Нафтогаз України" до Головного управління контррозвідки Служби безпеки України у сфері економіки для розгляду та прийняття необхідного рішення.

Про МВФ. У Міжнародному валютному фонді заявили, що забезпечення відповідальності правління НБУ має відбуватись згідно засад управління Нацбанком.

Про торгівлю. За 9 місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад 38 мільярдів доларів, а експортували з України - на 35,1 мільярда доларів

Про хліб. До кінця 2020 року прогнозоване подорожчання хліба і хлібобулочних виробів має становити 15-20%, однак фактично компанії-виробники не підуть на підвищення цін більше, ніж на 10-15%

Про електроенергію. У вересні 2020 року експорт електроенергії становив 467,6 млн кВт∙год - це в 2,7 раза більше, ніж у серпні цього року.

Ви хочете узнать більше?

Російськомовні видання захоплюють ринок. Як українській книзі виграти боротьбу?

Російськомовні книги відвойовують український ринок. Не в останню чергу сприяє цьому слабка державна підтримка галузі. Чи є майбутнє в української книги?