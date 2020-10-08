Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу

За 9 місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад 38 мільярдів доларів, а експортували з України - на 35,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Державна митна служба.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на 5,1 млрд доларів або на 11,8%, зменшення експорту становило 2,1 млрд доларів або 5,6%.

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — 2,9 млрд доларів. Загалом за 9 місяців 2020 року товарообіг України становив понад 73 млрд доларів.

Серед найбільших країн, з яких імпортували до України: Китай — 5,8 млрд доларів, Німеччина — 3,7 млрд доларів та Росія — 3,4 млрд доларів.

Експортували з України найбільше до Китаю — на 4,8 млрд доларів, Польщі — на 2,3 млрд доларів, Росії — 2 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать зернові — на 6,8 млрд доларів, чорні метали — на 5,8 млрд доларів, соняшникова олія — на 4 млрд доларів.

Найбільше імпортували до України палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — 5,7 млрд доларів, машини, обладнання і механічні пристрої — 4,3 млрд доларів, засоби наземного транспорту — 3,8 млрд доларів.

Економічна правда