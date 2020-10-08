Експорт електроенергії у вересні 2020 року збільшився в 2,7 раза – "Укренерго"

У вересні 2020 року експорт електроенергії становив 467,6 млн кВт∙год - це в 2,7 раза більше, ніж у серпні цього року.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Водночас, цей показник менше на 40% за обсяг експорту у березні 2020 року, до запровадження карантинних обмежень.

"Найбільшу частку у загальному експорті має Угорщина - 57,5%. У вересні експорт у цю країну становив 268,9 млн кВт∙год, що в 16,3 раза більше, ніж у серпні.

Водночас, зменшилася частка у загальному експорті Польщі - з 66% до 23,1%, загальний обсяг склав 107,8 млн кВт∙год (-5% в порівнянні з серпнем). Крім цього, збільшився експорт електроенергії у Словаччину - в 18 разів (до 12,2 млн кВт∙год), Румунії - в 7,4 раза (до 42,8 млн кВт∙год) та на 3% у Білорусь (35,9 млн кВт∙год)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, сумарний експорт електроенергії за 9 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,8 раза і становив 3,45 млрд кВт∙год.

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний експорт електроенергії залишається на 23,5% нижчим від показників минулого року (за 9 місяців 2019 р. - 4,51 млрд кВт∙год).

"Імпорт електроенергії за 9 місяців становив 1,87 млрд кВт∙год і зростає лише за рахунок збільшення імпорту у торгову зону "острова Бурштинської ТЕС". Імпорт е/е у торгову зону ОЕС України з Білорусі не здійснювався з травня, а з Росії - з квітня 2020 р.

Слід зазначити, що з липня спостерігається суттєва тенденція до подальшого зростання місячного обсягу експорту та імпорту електроенергії і поступове відновлення до карантинних обсягів. Це можна пояснити активізацією зовнішніх ринків електроенергії, поступовим зростанням споживання та адаптацією економік країн до роботи в умовах карантину", - додали в "Укренерго".

Економічна правда