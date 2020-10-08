До кінця року ціни на хліб зростуть на 15% – асоціація

До кінця 2020 року прогнозоване подорожчання хліба і хлібобулочних виробів має становити 15-20%, однак фактично компанії-виробники не підуть на підвищення цін більше, ніж на 10-15%.

Про це повідомив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Раніше ЗМІ з посиланням на учасників ринку повідомляли про можливе підвищення цін на хліб на 40%. Дученко зазначив, що це не відповідає дійсності.

За його словами, фактори, що впливають на підвищення цін, дійсно існують. В першу чергу до подорожчання хліба призвело зростання вартості пшениці і продуктів її переробки, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.

По-друге, до подорожчання хліба призведе девальвація гривні майже на 20% з початку 2020 року і зростання мінімальної заробітної плати, рівень якої регулюється урядом.

"В цілому в таких умовах є всі передумови говорити про підвищення цін на 15-20%. Однак ми проводили неодноразові наради з пекарським бізнесом і у нас є розуміння, що вище, ніж на 10-15% ціни рости не будуть. Як мінімум ми точно можемо говорити про найпопулярніші соціальні сорти хліба, оскільки підприємства розуміють соціальну складову цього бізнесу", - зазначив Дученко.

Він нагадав, що з початку року вартість пшениці (50% собівартості хліба) виросла на 40%, з них тільки за вересень - на 25%. Крім того, істотно зросли ціни на цукор, соняшникову олію, логістичні послуги, енергоносії.

Асоціація звернулася до Антимонопольного комітету з вимогою розслідувати можливу монопольну змову на ринку цукру, а також піднімала питання скасування загороджувальних мит на імпорт окремих видів цукру з-за кордону.

Економічна правда