"Мінус" 75 мільярдів: результатами аудиту "Нафтогазу" зайнялась Служба безпеки України

Державна аудиторська служба надіслала матеріали ревізії НАК "Нафтогаз України" до Головного управління контррозвідки Служби безпеки України у сфері економіки для розгляду та прийняття необхідного рішення.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в "Нафтогазі".

У акті ревізії, який був надісланий СБУ, йдеться про масштабні порушення та неефективні управлінські рішення, що "можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення".

Він підписаний "Нафтогазом" із запереченнями (зауваженнями), на які Держаудитслужба вже надала свої висновки.

У фінальному документі йдеться про "фінансові порушення, неефективні управлінські дії та ризикові операції, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 176,190 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат – 75,486 млрд гривень".

Також Держаудитслужба просить СБУ проінформувати її про прийняте рішення за результатами розгляду матеріалів ревізії.

ЕП звернулася до прес-служби "Нафтогазу" з проханням прокоментувати передачу фінального акту ревізії компанії до Служби безпеки України та підтвердити наведену в документі інформацію щодо фінансових порушень та прямих втрат бюджету.

Редакція готова опублікувати позицію "Нафтогазу" після отримання відповіді на запит.

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Нагадаємо:

Раніше ЕП повідомила, що Держаудитслужба нарахували недоліків та фінансових порушень у роботі "Нафтогазу" на понад 225 млрд гривень (такі дані фігурували в документі, який потрапив у розпорядження ЕП. У фінальному документі йдеться про 176 млрд гривень – ЕП.), що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн (ця сума підтверджується у фінальному звіті – ЕП.).

У "Нафтогазі" заявили, що занепокоєні зауваженнями Держаудитслужби щодо ведення фінансової і бухгалтерської звітності з жовтня 2018 до кінця 2019 року, проте заперечили проти окремих висновків держаудиторів, зокрема, про несвоєчасну виплату дивідендів.

У компанії додали, що "формальні проблеми зі звітністю є".

Держаудитслужба заявила, що дійсно провела контрольний захід на "НАК Нафтогаз", при цьому не пояснила, яку саме інформацію, "висвітлену у деяких ЗМІ", вважає суб’єктивною і що саме не відповідає дійсності.

Водночас у понеділок, 5 жовтня, голова Держаудитслужби Геннадій Пліс в інтерв’ю журналістам заявив, що за 9 місяців поточного року в результаті перевірок було встановлено порушень на 378 млрд гривень, а втрати становили 78 млрд гривень.

На уточнююче питання щодо найбільших порушників він наголосив: "Нафтогаз", "Укртрансгаз", ДФС, ДПС, ДМС – ви всі ці служби знаєте. Зараз закінчені перевірки по всіх цих об’єктах і там встановлено 5-10 млрд гривень порушень, на підприємствах "Нафтогазу" 185 млрд гривень порушень", - сказав Пліс.

Він додав, що кримінальні справи по матеріалам Держаудитслужби вимірюються сотнями.

"З початку року порушено 157 кримінальних справ – це те, що я пам’ятаю. Ці справи стосуються перших осіб установ і організацій і, звичайно, саме вони є причетними до цих порушень і фігурують у кримінальних справах", - підсумував Пліс.

ЕП раніше писала, що звіт Держаудитслужба публікувати не планує, його збиралися передати правоохоронним органам.

Микола Топалов, ЕП