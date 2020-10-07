Фейки про Нацбанк та критика Рожкової: ексменеджер НБУ "подався" на заступника голови

На посаду заступника голови Національного банку претендує звільнений голова департаменту ліцензування НБУ Олександр Завадецький.

Відповідну декларацію на цю посаду він подав ввечері 6 жовтня.

Завадецький почав роботу у НБУ в 2015-му році на посаді очільника управління моніторингу пов’язаних з банками осіб, згодом перейшовши в департамент реєстраційних питань і ліцензування, з якого і був звільнений у жовтні 2016-го.

Після звільнення Завадецький вимагав у суді відновлення на посаді та компенсації за "вимушений прогул" у розмірі 1 мільйона гривень.

У суді Завадецький вказував на незаконність звільнення його із займаної посади ("на підставі особистих мотивів") і доцільність розслідування дій глави НБУ Валерії Гонтаревої та її заступників (які на той час працювали в статусі в.о.) – Катерини Рожкової та Романа Борисенка.

Суд згодов поновив його в посаді, проте через реорганізацію департаменту Завадецький реальних повноважень не отримав.

У 2017-му Завадецький разом із Тарутою брав участь у фейковому слуханні щодо НБУ у підвалі Капітолія

Тоді прес-служба Національного банку заявила, що Тарута за допомогою лобістів поширює в США неправдиву інформацію про Нацбанк.

Зараз Завадецький відкрито критикує заступницю голови НБУ - Катерину Рожкову на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що згідно законодавству правління НБУ складається із 6 осіб, вакантних місць у правлінні регулятора зараз немає.

Нагадуємо:

Оголошення догани та недовіри членам правління Національного банку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові відбулося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін, заявила Рожкова.

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб заявив, що "виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації".

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні.

Рожковій та Сологубові висловили недовіру через їх публічні виступи, заявив член Ради Національного банку Василь Горбаль.

24 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" опублікувало інтерв'ю з Дмитром Сологубом, у якому, зокрема, він заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015-го року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно здобувати практично "з нуля".

Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Економічна правда





